El disparador fue la muerte de Brenda Rojas el fin de semana pasado. Iba junto a su hermano transitando por la Ruta 20 hasta que chocaron de frente con otro vehículo. El conductor, Bernardo Rojas, quedó en Terapia Intensiva, y la tragedia quedó consumada.

Sin embargo, esta última muerte fue una más de muchísimas ocurridas en la Ruta provincial Nº20 durante los último 10 años. Un camino dañado en su totalidad, carente de señalética y que pide urgente una repavimentación.

Por este motivo, cientos de vecinos de Gualeguaychú y los alrededores se concentraron en el cruce de la Ruta 14 con la Ruta Provincial 20 para pedir su refacción y que se acaben las muertes sin sentidos y los accidentes cotidianos en el tramo que une Gualeguaychú con Villaguay.

“Estamos nuevamente en la ruta, lamentablemente, a partir del nuevo hecho de los últimos días. Nunca dejamos de estar activos, siempre seguimos reunidos”, afirmaron a Ahora ElDía Carlos Tommasi y Silvina Cabrera, integrantes del grupo SOS Ruta 20, quienes informaron también que es una ruta de la década del ’60 y que “tiene un abandono total. Todo lo que se hace, se hace de a poco, de a 5 kilómetros, de a 8 kilómetros, pero realmente todas las falencias que tiene son por lo menos de 80 kilómetros hasta Basabilbaso y también más allá, hasta Villaguay”.

“El reclamo nuestro tiene 11 años, y no pudieron pintar como la gente los 80 kilómetros de ruta hasta Basabilbaso. La verdad que nosotros, como vecinos, ya estamos hartos. Hartos de gestionar en todos los lugares posibles y habidos por haber, siempre de buena manera y yendo por la gestión. Hemos hablado con el Gobernador, con legisladores, con la Directora de Vialidad. Y todavía estamos esperando la carpeta técnica prometida de los 80 kilómetros. Ahora resulta que salió el tramo de Ruta 14 hasta la Ruta Internacional 136. Pero viendo los pliegos de condiciones va a ser un tapeo, un bacheo y arriba una carpeta muy finita, que no va a durar nada. Porque con el peso de los camiones y las malas inclemencias del tiempo, ya tenemos muestras en otras rutas aledañas que han hecho el reasfaltado y que no duran porque la carpeta es muy finita”, explicaron desde SOS Ruta 20.

“Ahora quedamos en hacer notas a legisladores, al gobernador Bordet y a la titular de Vialidad Provinciala Alicia Feltes diciéndoles y pidiéndoles que vengan a una asamblea que convocaremos próximamente, y si no que pongan ellos la fecha y vamos a juntarnos y a reunirnos”, adelantaron a Ahora ElDía.

La Ruta 20 se asfaltó siendo camino de ripio en los años 60, en la época del presidente Arturo Frondizi, después no se tocó más. En los años 1976 y 1977 77 se hizo un ensanche y reasfaltado de Basabilbao a Urdinarain, lo hizo una empresa relacionada con fabricaciones militares e hizo una ruta que hasta las banquinas estaban ensanchadas, capa gruesa, después se supo que la ruta era así porque era para que permitan el paso a los tanques, pero duró mucho más que el tramo hasta Gualeguaychú, que no se completó en las dos capas mínimas que tiene que tener, y la capa de brosa tampoco tiene el espesor requerido.

“Es una ruta hecha hace 40 años que hoy está desactualizada. O sea, prácticamente habría que pasar el arado a cero y comenzar de nuevo”, sentenciaron Tommasi y Cabrera.

“En estos 11 años que estamos como grupo, por lo menos hubo 20 fallecidos en el tramo Basabilbaso-Gualeguaychú. Hay 5 puntos críticos que nosotros presentamos en una carpeta a Alicia Feltes en su momento, informando donde había la mayor cantidad de accidentes. Por lo cual ahí también nosotros pedíamos señalética, iluminación, que la carpeta esté en buenas condiciones, que la entrada de los pueblos esté señalizada, que las barandas de los puentes estén repuestas, porque muchos se las chocan y nunca más se reponen, y sobre todo el puente del cruce con la Ruta 14, que pertenece a Nación, sabemos que no es jurisdicción provincial, pero que está calzado sobre la tierra en vez de concreto y está resquebrajado. Entonces con el nivel del peso de los camiones y el tránsito que tiene, es un peligro mortal, en cualquier momento se desmorona”, reclamaron.

“Todo el mundo ha hecho caso omiso desde que empezamos con las gestiones, porque también le hemos pedido a los intendentes que lleven cartas a Nación, pero que no han obtenido respuesta, según nos dijeron ellos. Entonces, también le pedimos a Vialidad Nacional que por favor venga y repare y ponga a punto el puente, porque el puente también es un lugar de cruce muy importante. Viene gente de Concepción del Uruguay, de Buenos Aires, de todos lados, así que las problemáticas de la ruta son muchísimas”, renegaron desde SOS Ruta 20.

“Hoy estamos muy satisfechos por la cantidad de gente que vino, porque realmente escuchar tantas voces y tantas opiniones es positivo. Pero hay mucho enojo, y mucha gente quiere el corte de ruta. En estos momentos nosotros pretendemos que por lo menos la gente que está en funciones todavía, aunque se vaya, que diga si va a estar la carpeta asfáltica que nos prometió Feltes en 2016. Que si se va a ir, que por lo menos deje ese trabajo hecho que fue lo que prometió años atrás. Y al Gobernador lo mismo, en reiterados actos anunció la repavimentación y nunca cumplió. Entonces que los que vengan también sepan que nosotros vamos a estar acá hasta que esta ruta se haga”, advirtieron a todo el arco político.

