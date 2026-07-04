Las causas por violencia familiar en Gualeguaychú se convirtieron en el principal desafío para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) del Poder Judicial.

"Las intervenciones que, por gran diferencia, presentan un mayor caudal, son las del fuero de Familia y, dentro de ellas, los trámites pertenecientes a las violencias", explicó Simón Ghiglione psiquiatra del ETI local.

Según detalló, el fenómeno creció de manera sostenida durante la última década: “En los diez años que llevo dentro del Poder Judicial se ha visto un incremento exponencial de la cantidad de intervenciones, principalmente en las causas de violencia de género y violencia familiar”.

Ghiglione remarcó que muchas de esas denuncias tienen un origen común: “En el caso del juzgado de familia una importante cantidad de las intervenciones caratuladas como violencias familiares, son situaciones denunciadas que podríamos considerar conductas agresivas desprendidas de la problemática de consumo de sustancia, lo que nos muestra la búsqueda de una resolución de dicha sintomatología, propia del cuadro, en el sistema judicial”.

Esto refleja que numerosas familias recurren a la Justicia porque no encuentran otro ámbito que pueda brindarles respuestas: “Esto ocurre ante la falta de respuesta del sistema de salud y la merma de los dispositivos comunitarios que acompañen a estas personas”.

Sin embargo, aclaró que el Poder Judicial no siempre puede ofrecer la solución que las familias esperan: “La respuesta por medio de imposiciones judiciales dista mucho de lo solicitado. Es una demanda que debería ser brindada por el sistema de salud”, señaló y agregó: “El incremento de las intervenciones de causas de violencias y el consumo problemático de sustancias son dos de las problemáticas más preocupantes y complejas que estamos afrontando como sociedad”.

También advirtió que el volumen de expedientes dificulta el trabajo interdisciplinario previsto por la legislación vigente: “Se exige resolver las intervenciones en tiempos acotados e insuficientes, lo que nos lleva a la automatización del trabajo y a priorizar la cantidad de causas por sobre la profundidad de cada abordaje”.

En ese contexto, valoró la incorporación de nuevos profesionales a los ETI de la jurisdicción: “Es un aliciente para nosotros y que esperamos descomprima el trabajo a los fines de poder sostener modalidades más acordes a la demanda y las normativas vigentes”. Aunque expresó preocupación por otra dificultad: la falta de médicos psiquiatras interesados en cubrir cargos dentro del Poder Judicial. “Los llamados no pueden cubrirse en su totalidad porque no hay inscripciones de profesionales. Muchos optan por la actividad privada”, afirmó.

Ghiglione consideró que el problema excede ampliamente a la Justicia: “El abordaje de la violencia debe ser tomado en un sentido mucho más amplio que la sola intervención judicial. Tiene que involucrar al sistema de salud, las escuelas, los clubes, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y a toda la sociedad”.

Por último, reflexionó sobre el rol de la crisis en el aumento de la violencia: “En los momentos de crisis sociales y económicas se ve un incremento de la conflictiva dentro de los ámbitos familiares e interpersonales. Esto no sólo lo veo a partir de las intervenciones judiciales, sino también en el incremento de la demanda de consultas dentro de la actividad privada como psiquiatra infanto-juvenil y las necesidades de tratamiento en los diferentes grupos etarios ya que las mencionadas crisis atraviesan a todo el espectro social”.