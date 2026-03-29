Cada carrera es un mundo en sí mismo y una buena actuación en un Gran Premio no tiene carácter transitivo hacia el siguiente. Y Franco Colapinto es la muestra perfecta de eso. El piloto argentino venía de firmar su mejor actuación en Fórmula 1 en el GP de China, segunda fecha del ejercicio 2026. Después de un complicado arranque de fin de semana, el trabajo del equipo Alpine y la extraordinaria labor conductiva de Franco redondeó una actuación brillante, que cerró con su primer punto desde su llegada al equipo francés. Con sus acciones en alza llegó a Japón, pero todo aquello quedó en el recuerdo. El paso por Suzuka fue muy complicado para Colapinto, quien terminó 16º y lejos.

Colapinto estuvo complicado desde el inicio del fin de semana. El viernes sufrió con subviraje en las partes rápidas, problemas que el A526 ya había experimentado en las zonas veloces de Melbourne en la primera fecha. El padecimiento atacó por igual a los dos pilotos, porque Pierre Gasly también lo tuvo. El trabajo de los ingenieros para mejorar esa falta de carga en el tren delantero generó una mejora el sábado, pero para el argentino siguió el sufrimiento. No encontró ritmo en la vuelta de clasificación, pasó con lo justo en corte de Q1 y no tuvo ninguna chance de llegar a Q3.

Pero lo más preocupante del lado del box del argentino fue la enorme brecha con respecto a Gasly. La diferencia entre el francés y el argentino fue, por mucho, las más grande entre compañeros de equipo en toda la F1 en Japón. Fueron siete décimas promedio en cada salida. Pero el ritmo de carrera mostrado en entrenamientos parecía el aliciente para el bonaerense.

En la competencia, Franco tuvo una buena largada (uno de sus fuertes en cada fin de semana) y cerró la primera vuelta en el puesto 14, uno por delante de su puesto de partida. Pero en Japón ocurrió lo que todos los pilotos habían advertido: superar autos sería muy complicado. Circuito de vieja escuela, angosto, todo parecía difícil. Para colmo, salvo Valtteri Bottas con su Cadillac de otra categoría, todos largaron con la misma estrategia: neumáticos medios para una parada por duros y adiós. Las chances de avanzar no eran muchas así. Y para colmo, a Colapinto, quien se había quedado estancado detrás de Liam Lawson sin poder pasarlo, no lo benefició para nada el momento del ingreso del auto de seguridad por el tremendo accidente de Oliver Bearman, del que Colapinto se salvó de milagro.

El piloto de Alpine ya había parado y algunos de sus rivales más directos en esas peleas que tenía en la mitad del pelotón aprovecharon el safety car para detenerse (como el neozelandés de Racing Bulls) y volver delante de Franco. Eso lo condenó un poco más todavía en su carrera. Colapinto quedó 16º en la reanudación y así llegó, estancado en esa posición.

Stuart Barlow, el ingeniero de pista del argentino, por momentos le pedía que apretara el ritmo para tratar de atacar firmemente a Carlos Sainz, quien otra vez quedó delante de él, como en Australia (logró superarlo) y en China (cerró la carrera detrás). Colapinto se quejó de problemas con el turbo de su unidad de potencia Mercedes-Benz en algún tramo de la carrera. Pero nunca logró un ritmo fuerte como para atacar al español de la escudería de Grove.

Tras la bandera de cuadros, Colapinto preguntó por Bearman y le dijo a su ingeniero que hay que trabajar. “No entiendo esto”, dijo, mientras Barlow le decía que no habían tenido suerte con el auto de seguridad. La mayor preocupación de Colapinto al cierre de la carrera fue la brecha que tuvo Gasly en todo el fin de semana. Esas siete décimas constantes se vieron reflejadas en el séptimo lugar final del francés, quien sumó puntos en las tres carreras disputadas hasta ahora.

Colapinto no tuvo suerte con el safety car, pero tampoco estuvo firme especialmente en clasificación, un momento clave en una pista como la de Suzuka. Su flojo sábado complicó el resto, porque el domingo partió lejos. Y desde ahí todo se hizo cuesta arriba. De su mejor actuación en China a un flojo paso por Japón. Ahora llegará el parón de abril sin carreras por las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita. En Enstone se trabajará mucho (como en las bases del resto de las escuderías, claro) para mejorar el rendimiento y encontrar la forma de achicar esa brecha que Gasly mostró en Japón. La próxima parada será recién en Miami, durante el primer fin de semana de mayo.