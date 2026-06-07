En un accidentado Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto terminó 15° con su Alpine. La carrera en el Principado quedó marcada por una bandera roja provocada por un daño en el asfalto en la última curva que detuvo la actividad cerca de 45 minutos. El argentino, que sufrió una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane (algo que le ocurrió a varios pilotos) y sufrió varios toques en el relanzamiento, fue perjudicado por los autos de seguridad, al igual que su compañero Pierre Gasly, que finalizó séptimo.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con una contundente victoria y estiró la diferencia en la cima de la tabla de posiciones de la Fórmula 1. El italiano de 19 años se convirtió en el ganador más joven de la historia en Mónaco. Su compañero de Mercedes, George Russell, cruzó la bandera a cuadros 13° y cedió terreno en la pelea por el título. Lewis Hamilton, de Ferrari, e Isack Hadjdar, de Red Bull, (está siendo investigado y podría recibir una penalización) completaron el podio. Oscar Piastri, de McLaren, terminó cuarto.

Colapinto tuvo una correcta largada en la que subió un lugar por el abandono de Max Verstappen, que sufrió un problema con su Red Bull en el inicio y perdió la chance de pelear por la victoria. Desde entonces, el argentino se asentó en el 12° lugar e ingresó a boxes en la vuelta 38. Tras una parada lenta, el pilarense regresó a la pista en el 15° puesto y recibió una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Su compañero Gasly —por duplicado—, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell fueron sancionados por lo mismo.

Williams emuló la estrategia que implementó en 2025 y, aprovechando la dificultad para superar en las calles del Principado, formó un tren de monoplazas para que uno de sus pilotos tenga una ventana de tiempo para cambiar neumáticos. Colapinto quedó involucrado en la jugada y no pudo avanzar en el 14° lugar.

Lance Stroll chocó en la vuelta 60 y provocó la aparición del auto de seguridad, lo que agrupó las grandes diferencias que había entre los competidores. En el relanzamiento, Charles Leclerc —estaba tercero— se estrelló en el mismo lugar y dirección de carrera impuso bandera roja. La incertidumbre surgió luego de que la dirección de carrera detectara que el asfalto —fue repavimentado en la previa— en la zona estaba con daños llamativos. La actividad se frenó aproximadamente 45 minutos y el relanzamiento fue con salida parada.

En un caótico relanzamiento, Franco recibió un toque de Fernando Alonso en la primera curva y cayó al último lugar. Gabriel Bortoleto chocó a Carlos Sainz en la horquilla y Colapinto se encontró con el Williams del español a baja velocidad y lo impactó en la curva ocho. La acción fue investigada, pero el argentino no recibió una penalización. Finalmente, el pilarense quedó 15°.

“La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba”, comentó Colapinto tras la carrera.

La actividad de la F1 no se detiene y la próxima semana se correrá en España con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. El esquema será similar a la cita en Montecarlo y la atracción principal se llevará a cabo el domingo 14 de junio a partir de las 10:00 (hora argentina).

Fuente: Infobae