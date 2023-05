Grané cuenta con amplia experiencia en la administración; es un gualeguaychuense que detenta una gran responsabilidad a nivel provincial y que actualmente, busca posicionarse dentro de las opciones del peronismo local.

En dialogo con Ahora Cero Radio contó que conformaron “un equipo que viene trabajando desde hace varios años en la actividad política. Si bien nos consideramos jóvenes, tenemos un recorrido hecho y tenemos la experiencia de formarnos y prepararnos. Sentimos que estamos con la determinación; con las ganas y con la capacitación técnica para gobernar nuestra ciudad”.

Además, recordó que en 2015 “tuvimos la intención de competir en la ciudad, pero finalmente la escena la terminó protagonizando Martín (Piaggio) y su equipo. En ese contexto, la conducción partidaria resolvió que no iba a haber internas y que la propuesta de PJ iba a tener un solo candidato. Nosotros acompañamos esa decisión en un claro gesto de unidad pero hoy nosotros sentimos que estamos muy preparados y con mucha fuerza”.

“Creemos que podemos aportarle a la gestión, manteniendo lo que está bien; aquellos proyectos que entendemos que se están haciendo bien, y también le podemos aportar a la gestión otro impronta y proyectos nuevos que permitan mejorar lo que se están haciendo”, expresó Grané, quien aclaró que mantiene una buena relación tanto con Martín Piaggio como con Martín Roberto Piaggio, quien será el candidato para darle continuidad a la gestión actual.

“No vengo a proponer una pelea, sino una sana interna, un espacio democrático para fortalecer el partido”, sintetizó Grané. Asimismo, dijo que desde su espacio entienden que pueden “aportar un salto cualitativo; siempre manteniendo lo que está bien. Gualeguaychú siempre ha podido tener una sana práctica política donde los dirigentes que les toca asumir la responsabilidad de gobernar siempre han tenido pasos hacia adelante”.

Opinó que Piaggio ha realizado una “buena gestión, en un contexto que suma el acompañamiento que ha tenido desde la Provincia y de la Nación. Es una buena gestión que ha tenido logros muy importantes. Ha sido muy determinante el apoyo de Gustavo Borbet donde me ha tocado ser parte de ese gobierno provincial. En esa estructura nosotros vemos una buena gestión de Martín con cosas muy positivas en materia de obras de infraestructura especialmente en materia de saneamiento, en obras vinculadas a los espacios públicos, el trabajo con los emprendedores. Nosotros creemos que hay políticas que uno haría distinto o programas que creemos que se tienen que perfeccionar, o vinculaciones con ciertas instituciones que uno cree que hay que repensarlas”.

Finalmente, opinó sobre la decisión de Bordet de elegir a Adán Bahl para que sea su candidato en la provincia. Aclaró que mantiene una excelente relación con el intendente de Paraná y que apoya la definición del Gobernador, aunque aseguró que si Piaggio y Enrique Cresto no se ven reflejados en ese proyecto, tienen la sana posibilidad de presentarse a internas. “Mi decisión es acompañar y esto no es en desmedro de Martín; aclaro porque es un candidato a Gobernador de nuestra ciudad; por el contrario, veo muy bien que Martín quiera dar esta pelea en su sana aspiración y es más, yo deseo que Martín compita en las PASO si no logran una síntesis con Adán Bahl o con Enrique Cresto, concluyó.