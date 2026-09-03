La planta “La China” de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, sumó este jueves una nueva tanda de 210 despidos, que se agregan a los 270 registrados hace unos 20 días. Con la producción frenada desde abril y el cierre físico de las instalaciones en mayo, la crisis ya dejó en la calle a 480 empleados sobre una plantilla de entre 930 y 950 personas.

El secretario general del Sindicato de la Alimentación, Julio Chamorro, denunció que la empresa no respetó la Ley Nacional de Empleo al momento de seleccionar a los despedidos, ignorando criterios como las cargas familiares o la antigüedad. La situación venía escalando desde hace semanas: a mediados de agosto, los gremios ya contabilizaban unos 250 despidos y crecía la incertidumbre entre los operarios.

El reclamo sindical

La firma adeuda el 30 por ciento de la segunda quincena de abril, los meses de mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo. “El que está en teoría trabajando está con la planta cerrada, no está cobrando. Y el que está despedido tampoco cobra ni tiene posibilidad de cobrar la indemnización”, advirtió Chamorro en diálogo con Canal 9 Litoral. Hoy, los trabajadores dependen de los módulos de alimentos que entregan el municipio y la provincia para poder subsistir.

La voz de los extrabajadores

Walter Barbará, despedido hace un mes tras 30 años y medio en la planta, sostiene que las cesantías no tienen causa válida: la empresa argumenta problemas de ventas y la competencia de pollos brasileños, factores que él considera un mero “riesgo empresarial”. Para llevar comida a su mesa, hoy hace changas de carpintería y pequeñas reparaciones. “Han llegado al extremo de separarse porque no tienen para alquilar, los desalojan”, contó, al explicar que varias familias debieron disolverse para volver a vivir en casas de sus padres. “La situación es desesperante y ha pasado tanto tiempo que ya no sé en qué vamos a terminar”, sentenció Barbará.

La crisis del grupo también golpea a otras firmas del holding: otra empresa vinculada a Granja Tres Arroyos avanzaría con despidos en Entre Ríos.





Fuente: AHORA / Canal 9Litoral