Granja Tres Arroyos despidió a 210 trabajadores más en Concepción del Uruguay: denuncian falta de pagos e indemnización
La planta "La China", en Concepción del Uruguay, sumó este jueves una segunda tanda de 210 despidos, que se agregan a los 270 de hace 20 días. La empresa adeuda salarios desde abril y el aguinaldo, mientras los trabajadores dependen de módulos de alimentos.
La planta “La China” de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, sumó este jueves una nueva tanda de 210 despidos, que se agregan a los 270 registrados hace unos 20 días. Con la producción frenada desde abril y el cierre físico de las instalaciones en mayo, la crisis ya dejó en la calle a 480 empleados sobre una plantilla de entre 930 y 950 personas.
El secretario general del Sindicato de la Alimentación, Julio Chamorro, denunció que la empresa no respetó la Ley Nacional de Empleo al momento de seleccionar a los despedidos, ignorando criterios como las cargas familiares o la antigüedad. La situación venía escalando desde hace semanas: a mediados de agosto, los gremios ya contabilizaban unos 250 despidos y crecía la incertidumbre entre los operarios.
El reclamo sindical
La firma adeuda el 30 por ciento de la segunda quincena de abril, los meses de mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo. “El que está en teoría trabajando está con la planta cerrada, no está cobrando. Y el que está despedido tampoco cobra ni tiene posibilidad de cobrar la indemnización”, advirtió Chamorro en diálogo con Canal 9 Litoral. Hoy, los trabajadores dependen de los módulos de alimentos que entregan el municipio y la provincia para poder subsistir.
La voz de los extrabajadores
Walter Barbará, despedido hace un mes tras 30 años y medio en la planta, sostiene que las cesantías no tienen causa válida: la empresa argumenta problemas de ventas y la competencia de pollos brasileños, factores que él considera un mero “riesgo empresarial”. Para llevar comida a su mesa, hoy hace changas de carpintería y pequeñas reparaciones. “Han llegado al extremo de separarse porque no tienen para alquilar, los desalojan”, contó, al explicar que varias familias debieron disolverse para volver a vivir en casas de sus padres. “La situación es desesperante y ha pasado tanto tiempo que ya no sé en qué vamos a terminar”, sentenció Barbará.
La crisis del grupo también golpea a otras firmas del holding: otra empresa vinculada a Granja Tres Arroyos avanzaría con despidos en Entre Ríos.
Fuente: AHORA / Canal 9Litoral