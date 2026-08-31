Granja Tres Arroyos suspendió desde este lunes y “hasta nuevo aviso” las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, en una medida que generó preocupación entre los trabajadores por la falta de certezas sobre la continuidad laboral y el pago de eventuales indemnizaciones.

La decisión fue comunicada internamente sin aviso previo al personal. Según el documento difundido por la empresa, las tareas quedaron paralizadas a partir del 31 de agosto debido a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

Los trabajadores recibieron la instrucción de no concurrir a la planta, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

A la suspensión de actividades se sumó una denuncia que profundizó la incertidumbre. Fuentes vinculadas a la situación de la compañía señalaron que las máquinas concesionadas, es decir, equipos pertenecientes a terceros que eran utilizados dentro de la planta, fueron retiradas del establecimiento. Entre los elementos mencionados se encontraban zorras, equipos para armado de cajas y otras maquinarias.

“No quedó nada”, describió una fuente consultada sobre el estado del establecimiento. También trascendió que integrantes del directorio retiraron pertenencias de sus oficinas y depósitos.

“Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, expresó una fuente cercana a los trabajadores, que además manifestó el temor de que la compañía no pueda afrontar las indemnizaciones correspondientes.

Una crisis que se extendió a distintas plantas

La situación de Capitán Sarmiento se sumó a una serie de cierres, suspensiones y despidos que afectaron durante los últimos meses a distintas instalaciones de Granja Tres Arroyos.

La crisis comenzó a profundizarse en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, la compañía cerró su planta de Tristán Suárez, donde se desvincularon 200 trabajadores sobre una dotación de 270, y anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay.

En esa localidad, los 270 trabajadores de Becar fueron trasladados a la planta La China, que permanece cerrada desde fines de mayo.

En julio, la planta Avex de Río Cuarto, Córdoba, también detuvo su producción bajo la denominación de “parada programada de dos semanas”. Sin embargo, la interrupción se extendió durante agosto y alcanzó un mes de paralización, con unos 350 trabajadores afectados.

Durante agosto, además, la planta Pinazo, ubicada en Pilar, suspendió a todo su personal. En Wade II, la ex Cresta Roja de Esteban Echeverría, se registraron paralizaciones vinculadas con conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, continuó con una fuerte reducción de su actividad.

Despidos y una deuda de USD 350,9 millones

La empresa también enfrentó despidos y atrasos salariales. A mediados de agosto, 250 trabajadores fueron desvinculados de la planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados.

Los telegramas de despido atribuyeron la medida a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación cuestionó los despidos y aseguró que los empleados acumulaban más de cinco quincenas de salarios adeudados.

En paralelo, Granja Tres Arroyos negoció con sus acreedores una reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones. El proceso contempló quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

Dentro de esa estrategia para obtener liquidez, a comienzos de 2026 la compañía vendió a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) la planta Avex de Río Cuarto mediante un esquema de venta con alquiler posterior y opción de recompra a cuatro años.

Granja Tres Arroyos está conducida por Joaquín De Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. La compañía no emitió hasta el momento una respuesta pública sobre la suspensión de la planta de Capitán Sarmiento.

Fuente: 0264 Noticias