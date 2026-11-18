Los trabajadores de Granja Tres Arroyos convocaron a una nueva jornada de protesta para este miércoles a las 19.30 frente a la planta La China, en Concepción del Uruguay. Reclaman el pago completo de las indemnizaciones correspondientes a quienes fueron despedidos y la reapertura del establecimiento, que permanece paralizado desde el 26 de mayo.

A través de una convocatoria pública, los trabajadores llamaron a la comunidad a acompañar el reclamo y mantener visible un conflicto que lleva casi seis meses sin una solución.

Uno de los planteos también alcanza a quienes no fueron despedidos, pero continúan atravesando una situación de incertidumbre laboral y económica. Según expresaron, hay trabajadores que llevan casi seis meses sin percibir los salarios adeudados por tareas que ya realizaron.

El reclamo por las indemnizaciones apunta al cumplimiento del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el régimen de compensación por despido sin justa causa.

La crisis de la empresa tuvo un fuerte impacto en Concepción del Uruguay. A la paralización de la planta y los despidos se sumó la situación financiera de Granja Tres Arroyos, que solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores. Sin embargo, el trámite judicial permanece demorado por una disputa de competencia entre dos juzgados comerciales.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen el reclamo por sus fuentes laborales y por el cobro de las obligaciones pendientes. Bajo la consigna «No al cierre de Granja Tres Arroyos», convocaron a participar de la protesta de manera pacífica.

«A pesar de la desolación, sigamos luchando», expresaron en el mensaje difundido para convocar a la comunidad.