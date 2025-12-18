Un siniestro vial se registró en la madrugada de este jueves sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura de la localidad de Escriña, en el tramo comprendido entre Urdinarrain y Basavilbaso.

Según informó la Comisaría Urdinarrain, alrededor de las 04:30 horas, personal policial intervino en un accidente ocurrido aproximadamente a dos kilómetros del ingreso norte a Escriña, donde por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión frontal entre un camión Hyundai HD 78 y una camioneta utilitaria Peugeot Partner, quedando ambos vehículos sobre la cinta asfáltica informó Urdidigital.

Al arribar al lugar, se constató que el acompañante masculino de la camioneta se encontraba atrapado en el interior del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain. Asimismo, trabajó personal de los servicios de salud de Urdinarrain y Gilbert, quienes realizaron el traslado de todos los involucrados.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el camión circulaba en sentido sur-norte (Urdinarrain–Gilbert) y era conducido por un joven de 27 años, oriundo de Urdinarrain. En tanto, la camioneta lo hacía en sentido contrario (Gilbert–Urdinarrain) y era ocupada por tres personas: el conductor, un hombre de 34 años con domicilio en Rosario del Tala, y como acompañantes un matrimonio mayor de edad, de 45 y 43 años, ambos oriundos de Basavilbaso.

Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron derivados al Hospital de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad, permaneciendo a la espera de la determinación del carácter de las lesiones. En tanto, el conductor del camión quedó en observación en el nosocomio local.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de Gualeguaychú, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer las causas y circunstancias del accidente. Durante estas tareas, la ruta permaneció cortada al tránsito, habilitándose de manera parcial el paso por la banquina con extrema precaución, ya que los vehículos siniestrados se encontraban aún sobre la calzada.

Finalizadas las pericias y retirados los rodados involucrados, se procedió a la habilitación total del tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 20.