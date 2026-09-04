Una adolescente de 15 años fue víctima de un presunto caso de grooming y coacciones en Concepción del Uruguay. La menor de edad era contactada a través de un perfil de Instagram desde el cual le exigían el envío de contenido íntimo y la amenazaban con lastimarla a ella, a sus familiares y a sus amistades si no accedía a las peticiones.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la madre de la adolescente, quien alertó sobre el acoso que sufría su hija a través de las redes sociales. De acuerdo con los registros incorporados a la causa, la adolescente habría sido víctima de un acoso sistemático y una extorsión a través de la red social.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante las tareas para identificar al presunto responsable y reunir elementos que permitieran avanzar en la investigación.

Allanamiento y secuestro de dispositivos



En las primeras horas de este jueves se concretó un allanamiento en un domicilio de Concepción del Uruguay, mediante un mandamiento expedido por el Juzgado de Familia N° 1 y con intervención de la Unidad Fiscal a cargo de la fiscal María Albertina Chichi.

Durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular y distintos elementos informáticos, considerados de interés para el avance de la causa. Los dispositivos quedaron bajo resguardo y serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de extraer y analizar la evidencia digital que pueda aportar información sobre las comunicaciones y el perfil utilizado para contactar a la adolescente.

Del operativo participaron además efectivos de la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, Comisaría Primera y la División Policía Científica.

Un joven de 24 años quedó vinculado a la investigación



El principal investigado fue notificado formalmente del mandamiento judicial durante el allanamiento. La Justicia busca ahora determinar su eventual responsabilidad penal y establecer, a partir del análisis de los dispositivos secuestrados, si existe evidencia que permita vincularlo con el perfil de Instagram utilizado para hostigar y amenazar a la adolescente.

Fuente: AHORA