Tras confirmarse recientemente el nuevo romance de Laurita Fernández con Peluca Brusca, su productor de Bienvenidos a bordo, inesperadamente apareció una ex compañera de la actriz y bailarina de sus épocas en que conducía Combate acusándola de maltrato.

Entrevistada por Ulises Jaitt en su programa "El Show de Ulises Jaitt", Eugenia Schlatter se despachó contra la ex de Nico Cabré, a través de varios audios, sosteniendo que fue maltratada y destratada por Fernández, quien condujo el ciclo de competencias física entre 2016 y 2018 en la pantalla de El Nueve.

Según explicó la abogada, en los casi cinco meses que estuvo en Combate tuvo poco contacto con Laurita Fernández. "Cuando íbamos al corte ella generalmente se iba al camarín o se quedaba por ahí repasando la rutina. No tuve mucho contacto con ella. Una sola vez le pedí una foto para sacarnos y me dijo 'después'. Ese después no fue nunca", reveló en principio.

En tanto, ante la consulta de si se sintió maltratada por la rubia, Schlatter disparó firme: "me sentí destratada por Laurita Fernández porque era una chica que recién estaba empezando... y sus comentarios no me ayudaban a crecer".

Asimismo, volvió a apuntarle a Laurita acusándola directamente de boicotearla. "Siento que me agarró de punto en el programa cuando se enteró que yo estaba teniendo un acercamiento con un productor, porque se dio cuenta que pasaba eso".