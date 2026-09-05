Un joven de 22 años debió ser trasladado al hospital luego de protagonizar un despiste vehicular durante la madrugada de este viernes en el acceso a Piedras Blancas, departamento La Paz. El automóvil que conducía terminó impactando contra una columna de una vivienda.

Según se informó a AHORA, el siniestro ocurrió alrededor de las 4.20 sobre la Ruta L, a la altura de la conocida curva del Cementerio Municipal.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Piedras Blancas constató que un automóvil Volkswagen Vento había despistado por causas que se tratan de establecer.

Tras perder el control del vehículo, el rodado terminó impactando contra la columna de una vivienda ubicada en la zona.

El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Hernandarias, donde quedó bajo evaluación médica.

Por el momento, se aguardaba el informe de los profesionales de salud para determinar qué lesiones sufrió el joven como consecuencia del impacto.

En el lugar también se solicitó la intervención de personal de la División Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.