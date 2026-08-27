Un motociclista sufrió una fractura en el antebrazo izquierdo, de carácter grave, tras protagonizar un siniestro vial durante la noche del miércoles en San José, Colón. La moto en la que circulaba terminó debajo del acoplado de un furgón y posteriormente fue secuestrada por la Policía debido a irregularidades en sus numeraciones identificatorias.

Según se informó a AHORA, el accidente ocurrió en la intersección de Estrada y Laprida, donde, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron un furgón Mercedes Benz Sprinter con acoplado, conducido por un hombre de 55 años, y una motocicleta de 110 cc.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre la calzada, mientras que la motocicleta terminó debajo del carro que era remolcado por el vehículo de mayor porte.

El motociclista fue asistido por personal de la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios y trasladado al hospital local. Tras recibir atención médica, se confirmó que presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, lesión considerada legalmente de carácter grave.

Durante las actuaciones realizadas en el lugar, los efectivos procedieron además al secuestro preventivo de la motocicleta. Al inspeccionarla, detectaron anomalías en las numeraciones del cuadro y del motor, que presentaban signos de sobrepunteado.

A esto se sumó que el rodado no contaba con ningún tipo de documentación respaldatoria, por lo que quedó bajo resguardo policial mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro y determinar la situación registral de la motocicleta.