Romina Uhrig realizó una dura denuncia contra la producción de Gran Hermano a días haber finalizado el programa. En una entrevista en YouTube, la ex participante sugirió que no llegó a la final del reality de Telefe por ser peronista y kirchnerista.

"Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo. Preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating. Después cuando yo salgo de la casa digo, bueno, con toda la campaña que me hicieron obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final", manifestó la participante.

Y agregó: "Era como decir 'no puede llegar esta persona a la final'. Yo lo veo así. No podía ganar. 'Cómo va a ganar ella'. Cuestión que yo en la casa jamás metí a la política en el medio. Siempre respeto cada postura en política y religión. No me meto en esos casos.

"No querían que llegue una peronista kirchnerista a la final", señaló con descontento. (m1)