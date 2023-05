El exparticipante de Gran Hermano 2007, Sebastián Pollastro, sin dar ningún nombre propio, denunció a varias personas que conducen y producen en televisión. Mediante varias publicaciones en Instagram, el actor apuntó contra varios individuos de los medios.

A través de un extenso comunicado en Instagram, el cuarto puesto de Gran Hermano 2007 comenzó por señalar: "No me sorprende, me duele, me vulnera y remueve muchas cosas. Porque amén de 'la sorpresa fingida para la cámara' de tantos, la realidad es que son muchísimos los casos de quienes sufrimos abusos. ¡Y sí, lo digo en plural!". De esta manera, demostró que no solo iba a denunciar a una persona.

"Lamentablemente, cuando tu primera experiencia sexual es un abuso, de alguna manera se vuelve a repetir, ya sea por la manipulación del abusador, la psiquis dañada que te dejan, la complicidad de su entorno/canal. La impunidad que les da la guita/poder/contactos o la sociedad que sigue sin querer hablar de algo tan horroroso", continuó con mucha frialdad.

Así, se metió de lleno a la acusación contra alguien en particular: "Ni hablar del conductor/productor metiéndose en mi habitación borracho, erecto, tirándose arriba de mí en la cama. Yo era un pibe nuevo en el ambiente, queriendo hacer mi camino, sin herramientas psicológicas, naturalizándolo, creyendo que tal vez había dado una señal confusa. Todo parte de una psiquis de niño abusado y psicopateado".

Para darle un cierre al tema, Sebastián Pollastro explicó: "No tienen idea del hostigamiento que sufrimos las víctimas, lo que tenemos que aguantar cuando decidimos/podemos hablar. Hace una semana que escribo y borro, porque me queman las ganas de sacar todo lo que tengo dentro, pero no quiero que siga sonándome el teléfono queriendo usarme una vez más para vender morbo y hacer programas. No les interesa el hecho, no tienen empatía, no les horroriza, quieren amarillismo".