Wanda Nara protagonizó un gravísimo escándalo en Punta del Este con un fan que le pidió una foto en la zona de la barra en las playas de José Ignacio.

“Estaba pintando una casa en el barrio José Ignacio y me crucé con Wanda Nara, siempre quise una foto con ella porque soy su fan, me rechazó y me dijo que mugroso, ´no te me acerques mugroso´ me dijo”, empezó diciendo el joven de 26 años llamado Carlos Piriz, en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Con lo que me dijo Wanda Nara ya me alcanzó y no quiero saber más nada, y yo no soy ningún mugriento y así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no se me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue, me dejó sorprendido por la fea actitud que tuvo”.



Wanda Nara y su noche en una importante fiesta en Punta del Este

La empresaria se encuentra en Punta del Este de vacaciones con sus cinco hijos y su hermana, Zaira Nara. Además de compartir el tiempo de calidad que pasa en la playa con los pequeños, la famosa también aprovecha su tiempo para asistir a los eventos más exclusivos de la temporada esteña.

Hace unas noches, la mediática estuvo presente en el show que brindó el famoso DJ David Guetta en Uruguay, y ahora se sumó a un nuevo festejo al ser parte de la Fiesta Bresh, una de las más reconocidas a nivel mundial.

Wanda asistió al evento junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba Kennys Palacios, y compartió en sus redes todos los detalles del festejo en el VIP.