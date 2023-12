Una joven gualeguaychuense de 25 años, quien prefirió resguardar su identidad por temor, denunció en la Comisaría Segunda a su ex pareja, un gendarme de la ciudad que según ella ya cuenta con antecedentes de violencia de género.

“Estuvimos un tiempo de relación, fue inestable porque él es agresivo, violento, un día está bien otro día está mal… en ese lapso me rompió una televisión de 50 pulgadas y dos celulares… no lo había denunciado antes porque siempre me decía que tenía contactos en su trabajo y que nunca le iban a dar importancia a mi relato”, comenzó contando la joven a Ahora ElDía, acerca del origen de sus padecimientos.

En este punto, agregó que “estuvimos bien 3 meses, después vivíamos en discusiones porque él se iba y volvía, se metía en mi casa como si nada, no aceptó nunca que la relación se terminó”.

“Yo no puedo salir para ir a trabajar, ni al centro, ni a compartir con amigas porque me sigue, se para afuera de mi casa, me manda mensajes amenazando. Ahora estoy de licencia por que es peligroso”, expresó.

Acerca del episodio que motivó que se presente en la comisaría a realizar la denuncia, detalló que “el viernes pasado salí a compartir con mis primas y él estaba en el lugar, me empezó a seguir, a pedirme para hablar… para evitar problemas me retiré del lugar y me fui a dormir a la casa de mi tía, porque me daba miedo volver a mi casa porque siempre aparece acá. Me empezó a llamar, a mandar mensajes que salga afuera, que me iba a hacer mierda… nunca le conteste. Como él sabe que si no estoy en mi casa me quedo en la casa de mi tía se fue para ahí, entró a la propiedad sin permiso, me sacó de adentro de la casa de un brazo, me tiró de los pelos y como lo amenace que iba a ir a denunciarlo se retiró del lugar. Fuí a la comisaría y realicé la denuncia”, aseguró.

Así le quedó uno de los celulares que le rompió el agresor.

Pero ese no fue el último suceso intimidatorio, sino que este miércoles “vengo a mi casa (a la que tenía miedo de volver, ya que vivo sola con mi hija menor de edad) y me encuentro con que no estaba mi bicicleta, pero no estaban forzadas ni las puertas ni las ventanas”.

“Voy a hacer la denuncia de lo faltante, también me comunico con la Gendarmería para ampliar la denuncia (ya que lo denuncie en la comisaría y en Gendarmería) y el jueves desde el Escuadrón 56 se comunicaron conmigo para avisarme que mi bicicleta se encuentra ahí”, relató la gualeguaychuense.

Por otra parte, aseguró que “este gendarme no es la primer denuncia que tiene, anteriormente ya tuvo denuncias por violencias de género en diferentes provincias. Yo lo único que quiero es que esto se sepa, ya que no soy la primera que está pasando esta situación”.

Además, expresó que ”necesito mi bicicleta para ir a trabajar porque es mi movilidad. Yo quiero que no vuelva a ingresar a mi domicilio”, pidió, y sostuvo que “siempre es una amenaza constante”.

“Fue una relación tóxica, yo temo por mi hija más que nada, porque si me pasa algo a mí no me importa realmente, pero mi hija tiene 6 años. No quiero que un día salga a la calle y este muchacho nos cruce por arriba y ponga en peligro la vida de mi hija”, expresó con temor.

“¿Como puede ser también que ya tenga denuncias y no se sepa?”, se preguntó. Acerca de ello, Ahora ElDía se intentó comunicar con la Fiscalía de Género de Gualeguaychú, pero no obtuvo respuestas.

Por lo pronto, quien intervino tras las denuncias fue el Juzgado de Familias, que dispuso una serie de restricciones para el gendarme: tiene la prohibición de todo contacto con respecto a la denunciante por el plazo de 120 días, y “la prohibición de ejercicio de actos violentos, molestos intimidatorios, perturbadores en perjuicio de la denunciante por cualquier medio o vía (telefónica o por redes sociales).

Además, ordenó “la prohibición del ingreso al domicilio donde reside la misma, y a cualquier otro domicilio o lugar público donde la denunciante pudiera encontrarse”, y también “la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros por el plazo de 120 días”.

Sin embargo, el gendarme violó esas restricciones y le robó la bicicleta, pero por lo pronto se la devolvieron y no hubo mayores consecuencias para el hombre.

Finalmente, otra de las medidas del Juzgado para resguardar la integridad de la denunciante fue proveerla del botón antipánico, para que lo accione en caso de toparse con su agresor.

“Él ya tiene otras denuncias, hoy hablo yo porque lo puedo contar, pero otro día puede ser que pase algo peor y van a decir como puede ser que nunca se supo, bueno… yo quiero que se sepa porque hoy me pasa a mí y el día de mañana le puede pasar a otra persona, y quiero ayudar, no me conformo con una restricción, porque así va pasando y todo queda en la nada”, concluyó la joven denunciante de Gualeguaychú.

Su denuncia ante Gendarmería:

La denunciante también le aportó a Ahora ElDía capturas de conversaciones y de llamadas perdidas constantes por parte del denunciado, como así también la denuncia que realizó en la comisaría segunda.