El personal de la Comisaría Undécima y de la Guardia Especial de Paraná acudió a una vivienda ubicada en calle Petorutti tras recibir un llamado por un grave “problema familiar”. Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a un hombre que quiso abusar de su expareja.

La propietaria de la vivienda, quien se encuentra separada de su expareja desde hace dos años y tiene dos hijos en común de 4 y 9 años, relató que el hombre había llegado a su casa alrededor de las 2:30 con la intención de ver a sus hijos. La mujer le permitió el acceso, pero cerca de las 4:30, cuando los niños se durmieron, le solicitó que se retirara.

El hombre, en un intento de “tener relaciones sexuales”, comenzó a forcejear con la mujer, quien se opuso. Durante el altercado, “la mujer cayó al suelo, pero logró zafarse y salió corriendo a pedir ayuda a un vecino”, informó oficialmente la Jefatura Departamental Paraná.

El agresor, tras aparentar que se retiraba, volvió a tomarla por la fuerza en la calle hasta que llegó la Guardia Especial y procedió a su detención. Informado el fiscal interviniente, se dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.