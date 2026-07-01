El Gobierno Municipal de Concordia decidió desvincular a 100 agentes en las últimas horas, confirmaron fuentes gremiales al Nueve. En su mayoría se trata de contratados, aunque también hay beneficiarios de programas sociales y monotributistas.

“Hace un año que estamos con esta modalidad, de despidos a través de llamadas o mensajes. Hoy muchos quisieron registrarse y no pudieron hacerlo. No hay motivo alguno para esta situación, nuevamente caemos en esto, con la promesa de que se revisara caso por caso. Pero luego pasa el tiempo y no se resuelve nada“, afirmó Cristian Selva, de ATE Concordia.

El dirigente apuntó que algunos de los despedidos estaban hace muchos años en la comuna, con contratos con aportes que se renovaban cada seis meses: “Otros eran del Programa Construyendo Futuro y otros tenían su Monotributo. Esto en definitiva también es un problema de la Justicia, que mira para otro lado. El Estado contrata y lo hace mal, y ahora estas son las consecuencias“.



Fuente: Canal Nueve Litoral / AHORA