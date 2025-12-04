Un joven de 29 años sufrió heridas graves tras recibir un disparo en el rostro durante una agresión ocurrida en la madrugada de este martes en Concepción del Uruguay. El ataque se produjo en un descampado donde varias personas lo golpeaban cuando llegó su padre. Los agresores huyeron luego de efectuar disparos contra el vehículo del hombre.

La violenta secuencia ocurrió en la zona de Don Bosco y Tránsito Pesado de La Histórica. Según informó la Policía, un vecino de 56 años recibió el aviso de que su hijo estaba siendo atacado en un descampado cercano. Al dirigirse al lugar, encontró a tres hombres y una mujer agrediendo al joven de 29 años. Al advertir su presencia, los agresores respondieron disparando hacia el automóvil del padre y escaparon del sitio.

El joven herido fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Urquiza. Allí, los profesionales constataron que presentaba un orificio en el rostro compatible con el ingreso de un proyectil de arma de fuego. El estudio médico confirmó lesiones de carácter grave, incluida una fractura en el seno orbital derecho, con la bala alojada cerca de un ojo.

La Policía inició actuaciones por “Lesiones Graves por Disparo de Arma de Fuego” y “Abuso de Armas”, mientras personal de Policía Científica e Investigaciones trabajó en el lugar para recolectar evidencias y avanzar en la identificación de los responsables del ataque.