Los gremios docentes Agmer, AMET, Sadop y UDA volverán este jueves a la mesa paritaria con el Gobierno provincial para retomar la discusión salarial y de condiciones laborales. El encuentro está previsto para las 14 en la Secretaría de Trabajo, donde las organizaciones sindicales esperan recibir una propuesta oficial.

De cara a la audiencia, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, señaló que el gremio concurrirá con expectativas de avanzar en una recomposición salarial, aunque advirtió sobre los antecedentes recientes de la negociación.

“Somos optimistas, aunque hay tres antecedentes que hablan de fracaso paritario”, apuntó en referencia a las últimas negociaciones, que finalizaron sin acuerdo. En declaraciones a Página Gremial, agregó: “Vamos a la paritaria pensando que existe una posibilidad de una recomposición salarial, más allá de que la realidad dice lo contrario”.

En tanto, la secretaria adjunta, Lía Fimpel, reivindicó la instancia de negociación y sostuvo que el gremio concurrirá “confiados a poder sentarnos y discutir con el gobierno”.

En relación a las demandas docentes, planteó: “Las problemáticas nuestras son las problemáticas de las familias también: condiciones edilicias, condiciones laborales, salario”.

La dirigente también reiteró el reclamo por el cumplimiento de acuerdos salariales previos y cuestionó que las recomposiciones sean establecidas mediante decretos. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo reformule sus propuestas para que puedan ser evaluadas por las bases.