Hubo una gresca y se escucharon detonaciones en la Unidad Penal N°4, en Concepción del Uruguay, la noche de este lunes. Ocurrió en el Pabellón 2 del establecimiento penitenciario. El Servicio Penitenciario logró controlar la situación y no se informaron heridos de gravedad.

La situación trascendió los muros de la cárcel cuando vecinos de las inmediaciones alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de armas de fuego provenientes del interior del penal.

Según se pudo establecer, se trató de disparos de estruendo y postas de goma utilizados por el personal de seguridad para disuadir la gresca.

Conflictos de convivencia

De acuerdo a las primeras informaciones, el incidente se habría originado por problemas de convivencia de larga data entre un grupo de internos. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física que demandó la intervención inmediata del cuerpo de guardia.

Afortunadamente , no hubo víctimas fatales y no se reportaron heridos de gravedad, aunque algunos internos fueron evaluados por el servicio médico interno por lesiones menores propias de la pelea.

Las autoridades penitenciarias iniciaron una investigación interna para determinar las responsabilidades del conflicto y evaluar posibles traslados de los cabecillas de la revuelta para garantizar la calma en el pabellón, según publicó 03442.