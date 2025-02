Este miércoles se estrena la segunda temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani. Con la excusa de promocionar la producción de Netflix, la actriz se sentó en el stream de Olga y ventiló algunos detalles privados de su romance con Luciano Castro.

La artista pasó por Sería Increíble, el programa conducido por Nati Jota y Damián Betular, donde también estaba presente Homero Pettinato. En completa confianza y comodidad, la mediática no tuvo problema en revelar si es celosa y qué pasaría si su novio está con otra mujer.

"¿Nunca fuiste celosa en el amor o es de ahora que ya estás como más...?", le preguntó la conductora del formato: "¿Celos de qué voy a tener? ¿De qué gar... con otra? No me importa nada", interrumpió rápidamente la invitada. Según Siciliani, es muy liberal en sus relaciones porque no le gusta que le pidan explicaciones y mucho menos que la celen.

"¿No te importa que garche? ¿Qué? Perdón. What the fuck? What are you talking about?", expresó completamente sorprendida Nati, que en reiteradas ocasiones se reconoció como una persona celosa y que pasó por momentos de toxicidad son sus anteriores parejas: "Yo soy cero, tipo, en esas cosas. Yo no chequearía nunca el teléfono de nadie. Por favor, antes me tenés que matar. No sé la contraseña, nada, no me importa. Chequear teléfonos está muy mal", redobló la apuesta la protagonista de la serie que es furor en Argentina.

La conductora de Olga fue más allá y consultó: "Pero pará, ¿tenés una relación abierta, Gri?". En esta línea, Griselda Siciliani negó mantener un vínculo abierto con Castro, sino que es un romance construido con la confianza como base.

La actriz no sólo confesó que no revisa los celulares de sus parejas, sino que además contó qué pasaría si encuentra a su novio chequeando su teléfono: "No, no. Porque además lo pienso de mí también. Me llegás a tocar el teléfono. Me llegás a preguntar con quién me encontré, no sé qué, o tomé un café...", explicó y fue interrumpida: "Y te morís", le dijeron.

Finalmente, Gisela Siciliani confesó que los celos y desconfianza serían motivos suficientes para terminar una relación, aunque volvió a destacar que no está interesada en llevar adelante una relación abierta.