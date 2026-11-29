Dos hombres de 44 y 23 años quedaron detenidos este sábado tras protagonizar episodios de violencia de género en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de las comisarías Cuarta y Sexta, bajo las directivas de la Fiscalía de Género.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en una vivienda ubicada en inmediaciones de Los Álamos al 1500. Tras recibir un aviso a través del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al domicilio y dialogaron con una mujer de 44 años.

Según el relato de la víctima, su pareja —quien aún se encontraba dentro de la casa— la había insultado y amenazado para luego agredirla físicamente. Informada la Fiscalía de Género en turno, se ordenó la inmediata detención del hombre, también de 44 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

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Horas más tarde, cerca de las 19, se produjo un segundo episodio en una propiedad situada en la zona de la calle República del Líbano al 100. En esta oportunidad, el alerta surgió a partir del llamado telefónico de vecinos que escucharon ruidos y gritos provenientes del interior de la vivienda, advirtiendo sobre una posible agresión hacia una mujer.

Al llegar al lugar, agentes de la Comisaría Sexta constataron la situación y se entrevistaron con una joven de 24 años. La víctima explicó que su expareja, un joven de 23 años, había ingresado a la casa sin su autorización y la había amenazado y golpeado.

Los efectivos demoraron al agresor en el lugar y, tras consultar con la Fiscalía de Género, se dispuso su detención y traslado a la Jefatura Departamental. En paralelo, otro patrullero acompañó a la joven hasta la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para que pudiera formalizar la denuncia correspondiente.