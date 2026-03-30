La provincia de Santa Fe se encuentra conmocionada por el horroroso crimen en una escuela del departamento San Cristóbal. Este lunes por la mañana, la Escuela Normal Mariano Moreno se convirtió en el escenario de una tragedia sin precedentes cuando un alumno de primer año ingresó armado y abrió fuego dentro de la institución.

El ataque se produjo en medio de la jornada escolar, desatando escenas de desesperación y pánico entre docentes, alumnos y padres que se acercaron al lugar tras escuchar las detonaciones. Según los primeros informes, el agresor habría actuado de manera sorpresiva dentro de una de las aulas.

Como consecuencia directa de los disparos, un adolescente de 13 años perdió la vida en el lugar, mientras que otros estudiantes resultaron heridos con impactos de bala de diversa consideración. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde permanecen bajo observación médica y fuera de peligro, según trascendió inicialmente.