Una niña de 13 años fue rescatada de una red de grooming en la provincia de Misiones, al tiempo que cinco hombres resultaron detenidos.

Las autoridades realizaron allanamientos en dos inmuebles de la ciudad de Posadas en el marco de la investigación impulsada por Juzgado de Instrucción N°1 de la capital y bajo la supervisión de Procuración General del Poder Judicial.

El primer procedimiento se llevó a cabo en un predio abandonado del barrio Ñú Porá, en Garupá, donde los uniformados hallaron a una menor de edad, quien se encontraba desaparecida desde este domingo cuando fue vista por última vez en el Hogar Papa Francisco.

Además, se concretaron las detenciones de tres hombres, cuyas identidades son Pedro G. (37), Eugenio A. (63) y Samuel N. (63).

El segundo operativo se realizó en una oficina y una gomería de Posadas, lugares en los que se detuvieron a Matías C., de 19 años, y Mario M., de 43, respectivamente.

El magistrado interventor dio la orden de derivar a la damnificada al Cuerpo Médico Forense con el objetivo de la activación del protocolo de abuso, donde recibió asistencia psicológica.