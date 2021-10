Grupos tradicionalistas acamparon toda la madrugada frente al Municipio

Durante la protesta, advirtieron que acamparían en el lugar hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Sin embargo, la misma no llegó y por lo tanto llevaron a cabo un campamento durante toda la madrugada de este miércoles.

El reclamo

María José Carro, conductora radial y animadora de festivales criollos, señaló a ElDía que están "esperando una respuesta favorable a la petición que solicitamos esta mañana para que la misma sea atendida. No puede ser que en el ejido no se pueda realizar un festival cuando en el resto de la provincia si se puede", y ejemplificó marcando que último fin de semana se llevó a cabo uno en el departamento, en las puertas de la ciudad pero fuera del ejido (del otro lado del Arroyo El Cura) con la presencia de muchas personas que cumplieron con el protocolo a rajatabla.

"No lo entendemos porque las carreras de caballo se realizan sin ningún tipo de inconveniente en el Hipódromo y está bien que así sea, pero ¿Por qué no se pueden hacer jineteadas?. Es algo que no entendemos, dado que se trata de un deporte, una tradición del pueblo que reúne y convoca a familias. Es más el Presidente Municipal, Martín Piaggio, en su momento se comprometió a darnos una mano para que tengamos nuestro propio espacio”, expresó la animadora.

marcha jinetes

Además, Carro esbozó que “quizás por el tema del cuidado de los caballos alguna protectora de animales pese más que un funcionario, nos cuesta entender porque los equinos no son maltratados”.

Argumentando la postura de los manifestantes, sostuvo que "las jineteadas son un deporte, una industria que mueve a mucha gente y genera diversos trabajos. Es más, en la última jineteada del fin de semana, en concepto del pago de adicionales, a la policía se le abonó la suma de 90.000 pesos”, detalló.

Por su parte, Carlos Daniel Arias, jinete que ganó en Diamante y en Jesús María, junto a Ricardo Otero, ex jinete, apadrinador, capataz de campo y tropillero, señalaron a ElDía que “no hay maltrato animal alguno como lo quieren hacer ver a los que estamos en esto. El caballo está dos o tres minutos en el palenque y segundos en la monta, Después está suelto con el resto de la tropilla en el campo, comiendo bien y recibiendo ración”.