GTA VI se podrá jugar desde el 19 de noviembre en Argentina en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. El nuevo título de Rockstar Games no tendrá una versión oficial para PC en su estreno ni será compatible con PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Los usuarios de consolas de actual generación pueden comprarlo de forma digital desde las tiendas oficiales de cada plataforma. Hay dos ediciones: la estándar y la Ultimate, que incorpora contenidos adicionales dentro del juego.

PlayStation 5 lo vende en dólares y permite la descarga anticipada

En PlayStation Store, la edición estándar de Grand Theft Auto VI figura a USD 79,99, mientras que la Ultimate cuesta USD 99,99. Al importe se le suman los impuestos que correspondan al momento de pagar, por lo que el valor final en pesos depende de la cotización aplicada por la tienda y del medio de pago.

Para comprarlo, el jugador debe ingresar a PlayStation Store desde la consola o la web, buscar el título, elegir la edición y completar el pago con una cuenta de la región argentina. Quienes realizaron la reserva digital pueden descargar los archivos antes de la habilitación del juego. PlayStation recomienda disponer de al menos 212 GB de espacio libre en la consola.

La tienda también informa que la reserva digital incluye el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+, sujeto a las condiciones de la promoción.

Xbox publica precios en pesos para Series X y Series S

En Xbox Store Argentina, la edición estándar tiene un precio de lista de $113.299, mientras que la edición Ultimate se ofrece a $141.990. A esos montos pueden agregarse impuestos, según la normativa y el método de pago.

La compra se realiza desde la tienda de la consola, la página de Xbox o la aplicación oficial. Tras adquirirlo, el juego queda vinculado a la cuenta del usuario y puede instalarse en una Xbox Series X o Series S. La ficha oficial de Microsoft lo identifica como optimizado para ambas consolas.

Las reservas realizadas hasta el 19 de noviembre incluyen el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+, de acuerdo con la página de Xbox.

Por el momento, Rockstar no anunció fecha ni precio para una eventual edición de PC. La primera etapa de ventas se concentra en las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft.

También habrá una alternativa en formato físico, aunque no incluirá un disco. La edición estándar para PlayStation 5 se comercializará en caja con un código de descarga que deberá canjearse en PlayStation Store; el juego quedará asociado a la cuenta del usuario y requerirá conexión a internet y espacio disponible en la consola. La versión Ultimate, en cambio, solo estará disponible en formato digital.