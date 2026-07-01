Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se puso en marcha el cronograma de talleres para la edición 2026 de Guale Joven, el certamen que reúne a estudiantes de escuelas secundarias en torno a diferentes expresiones artísticas y culturales que este año repartirá premios por más de $2 millones.



Según indiaron, las actividades formativas brindan herramientas técnicas y acompañamiento a los grupos participantes de cara a las presentaciones finales.

La agenda comenzó formalmente con el taller de Fotografía, a cargo de Luz Sartori, que se dicta los miércoles de 18:30 a 20:30 horas en la Casa de la Estación. En tanto, este jueves 2 de julio iniciará la capacitación de Arte Urbano, coordinada por Guillermina Benetti, que se desarrollará en el Centro Cultural Gualeguaychú (CCG) y posteriormente se trasladará al Teatro del Puerto.

Desde la organización detallaron que, durante las próximas semanas, tras el receso de invierno, se sumarán de manera escalonada los demás ítems del certamen. En julio comenzará Música con la coordinación de Felipe Tijera; en agosto será el turno de Audiovisuales junto a Emilce Berghella; mientras que en septiembre iniciarán Teatro, coordinado por Maira Yedro, y Letras con Elisa Bocalandro. Finalmente, el área de Danza, a cargo de David Benedetti, tendrá sus encuentros durante el mes de octubre.

“Todas las instancias de capacitación están diseñadas para acompañar el proceso creativo de los jóvenes en ámbitos municipales como el Teatro del Puerto y la Casa de la Estación. Según establece el calendario oficial, las muestras conjuntas, las presentaciones de las obras de teatro y la realización de los murales se concentrarán durante el mes de noviembre, concluyendo el certamen con la entrega de premios el viernes 27 de noviembre”, detallaron desde el Municipio.



A su vez, recordaron “los grupos interesados en participar aún pueden inscribirse acercándose a Punto Joven, en Gervasio Méndez 1104 de lunes a jueves de 8 a 16 horas y los viernes de 8 a 14 horas”.