El certamen artístico juvenil Guale Joven 2026, impulsado por la Municipalidad de Gualeguaychú a través del Área de Juventud, vivirá este lunes la jornada de cierre y muestra final correspondiente a los ítems Teatro, Danza y Música. La actividad comenzará a las 19 en las instalaciones del Teatro del Puerto y contará con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La propuesta reúne a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de colegios públicos y privados de la ciudad, con el objetivo de generar espacios colectivos de expresión artística, trabajo en equipo y participación ciudadana.

Durante la velada, el público asistirá a la presentación de los proyectos elaborados en los últimos meses. En la disciplina Teatro subirán al escenario representaciones del Instituto Agrotécnico (5° 1ª), el Instituto José María Bértora (4° A y B) y el Colegio Nacional Luis Clavarino (5° 3ª).

Por su parte, la categoría Danza reunirá cuadros coreográficos de ritmos urbanos, folklóricos y contemporáneos a cargo de las divisiones del Colegio Pío XII (3° B), el Instituto Agrotécnico (5° A) y el Instituto Secundario Nuestra Señora de Fátima (4° U).

En el ítem Música, las muestras instrumentales y vocales estarán integradas por alumnos del Instituto Sirio Libanés (4° U), el Instituto Ruperto Gelós (4° A), el Instituto Secundario Juventud Unida (4° D-220), el Instituto Sagrado Corazón (4° A) y la ENOVA (5° 1ª).

Todas las puestas en escena recibirán la evaluación de un jurado de especialistas. Los puntajes definitivos se darán a conocer el próximo 27 de noviembre, fecha en la que se concretará la entrega oficial de premios del certamen.