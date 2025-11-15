En un año marcado por la creatividad de los jóvenes gualeguaychenses, Guale Joven 2025 se despide con un gran cierre en los ítems arte urbano, fotografía, audiovisuales, teatro, letras, música y danza, tras meses de talleres, creaciones y presentaciones que movilizaron a cientos de estudiantes.

"Guale Joven es una marca registrada en nuestra ciudad, y venimos a validar nuestra vocación con los más jóvenes", había expresado en el lanzamiento de la edición Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano. Por su parte, Ana Severín, responsable del Área de Juventud, agregó: "Trabajamos codo a codo con los chicos, atendiendo sus demandas y necesidades, para que este espacio sea un verdadero honor y una oportunidad de expresión".

Puede interesarte

Las diversas disciplinas contaron con instancias de talleres donde se plasmaron las creaciones para luego ser presentadas ante los jurados y público en general. Vale destacar el acompañamiento de profesionales en cada uno de los espacios.

El 2 de noviembre, en el Teatro del Puerto, se realizó la etapa final de música, danza y teatro, con propuestas originales que fusionaron covers y composiciones propias. Ahora, todo converge en la gran final del 30 de noviembre. En el Centro de Convenciones, se desvelarán los puntajes acumulados con entrada libre y gratuita.