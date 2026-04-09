El próximo sábado en el SUM de Pueblo Belgrano se realizará una nueva instancia de “GualeConsciente”, un evento cultural que pretende poner sobre la mesa las problemáticas vinculadas al tráfico y al consumo de drogas ilegales en nuestra ciudad, a la vez que propone espacios para la construcción colectiva entre agentes de gobierno y la sociedad toda, de soluciones motivadas en la prevención del consumo y la atención de las problemáticas ya instaladas; todo esto en un marco artístico que se configura como una propuesta para toda la familia y el turismo.

El encuentro que se llevará a cabo en Pueblo Belgrano dará comienzo a las 8.30 con la introducción y la explicación de la modalidad pedagógica de la capacitación, a las 8.45 expondrá la fiscal Eliana Ghiglione, especializada en género, quien abordará las experiencias de prevención y denuncia frente a situaciones de violencia física, psicológica y/o económica en contextos escolares, públicos o intrafamiliares.

A las 9.30 disertará Pablo Cymballista, director de prevención y control de adicciones de la provincia de Entre Ríos, que hablará sobre estrategias preventivas frente a situaciones de consumo problemático.

El segundo bloque dará inicio a las 10.30 abordando la Ley de Salud Mental, a cargo de la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú, abordando la temática relacionada a debates y trayectorias sobre la Ley de Salud Mental vigente.

El tercer bloque será a las 11.15, con distribución una acción de sensibilización social y volanteada en distintos puntos de Pueblo Belgrano, finalizando a las 12.30 con el cierre del encuentro con un balance final de las actividades realizadas.

Se invita a referentes territoriales, trabajadores de instituciones educativas u hospitalarias, trabajadores de la comunicación y trabajadores estatales del Departamento Gualeguaychú, funcionarios del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo y a la ciudadanía en general.

Los interesados podrán confirmar su asistencia a través del siguiente link: https://forms.gle/HMVWtZVgWBnVbs86A

Las organizaciones participantes en el encuentro serán Asociación Civil Primeras Madres Cuidadoras, Cooperativa de Trabajo La Táfila Ltda., Cooperativa de Trabajo Científica Arqueoterra Ltda., Asociación Civil Proyecto Unir, Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Provincia de Entre Ríos, Asamblea de Salud Mental de Gualeguaychú y la Dirección de Cultura de Pueblo Belgrano.