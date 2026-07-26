Gualeguay se prepara para recibir este domingo a Lisandro Martínez con un homenaje especial. La convocatoria será a las 15 en la costanera de la localidad vecina.

El encuentro busca reconocer la trayectoria del defensor de la Selección Argentina, campeón del mundo y uno de los máximos referentes deportivos surgidos de la localidad.

“Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón”, expresaron desde la organización.

Además, invitaron a los vecinos a participar del recibimiento junto a familiares y amigos. “Vení a compartir este momento único para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece”, señalaron.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y solicitaron a los asistentes llevar banderas argentinas para acompañar la bienvenida a “Licha” Martínez.

Fuente: AHORA