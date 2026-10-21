Este miércoles a las 18 horas se realizará la ceremonia inaugural “Gualeguaychú abraza al mundo”, en el escenario montado en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos.

El acto comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras de bienvenida del intendente Mauricio Davico, seguidas por las intervenciones de otras autoridades y representantes de la organización del campeonato.

La programación incluirá un desfile de colectividades, encabezado por el tren-carroza “Corazón de vapor”, realizado por estudiantes de 5.º A del Instituto Guadalupe para la Fiesta Nacional de las Carrozas Estudiantiles. Posteriormente, desfilarán las delegaciones de los países participantes, acompañadas por estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad.

El cierre artístico estará a cargo de la Banda Furia del Oeste, agrupación musical de la comparsa Papelitos, junto con una presentación del Carnaval de Gualeguaychú. De esta manera, la ceremonia reunirá expresiones culturales locales con la presencia de las delegaciones internacionales que participan del campeonato.

Una semana histórica para el canotaje

La realización del Mundial marca un acontecimiento para el deporte argentino, ya que es la primera vez que el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se disputa en Sudamérica.

Concluidas las pruebas máster y las competencias de paracanotaje, desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollarán las carreras de las categorías juvenil, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y recorridos de maratón.

Las competencias tienen lugar en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público puede acompañar a los deportistas desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito.

El puente Méndez Casariego permanece habilitado para la circulación vehicular, aunque no está permitida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las carreras, con excepción de los medios de comunicación autorizados.