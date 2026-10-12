Gualeguaychú se prepara para recibir por tercer año consecutivo el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, una instancia que, desde su llegada a la ciudad, permitió que artistas y agrupaciones locales proyectaran su trabajo hacia uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

En sus primeras dos ediciones, la sede Gualeguaychú fue punto de partida para músicos, cantantes y bailarines que lograron llegar a las instancias nacionales del certamen y obtener reconocimientos por sus propuestas artísticas.

En la primera edición, Rodrigo Ipperi alcanzó la instancia final del Pre Cosquín 2025 y recibió la distinción de “Mejor Músico”, uno de los reconocimientos otorgados durante el certamen.

En 2026, la participación local tuvo una representación aún mayor. Nueve propuestas artísticas resultaron ganadoras en sus respectivas categorías de la instancia selectiva y viajaron a Cosquín para representar a Gualeguaychú en la competencia nacional.

La delegación estuvo integrada por Ignacio Sartori Cabrera y Carla Chávez, en Solista Vocal; Hernán Archaina y César Cabeza, en Dúo Vocal; Franco Pezzelatto, en Solista Instrumental; Damián Lemes, en Canción Inédita; Gutiérrez–Jaime, en Pareja de Baile Tradicional; Tomás Bogado, en Solista de Malambo Masculino; Cielo Pereyra, en Solista de Malambo Femenino; La Gauchada, en Conjunto de Danza Folklórico; y Viene Clareando, en Conjunto de Malambo.

Entre los resultados más destacados se encuentra el de Damián Lemes, quien obtuvo el primer lugar nacional en la categoría Canción Inédita del Pre Cosquín 2026 con “La Yuyera”, una composición propia inspirada en una historia del barrio La Cuchilla y en los saberes populares de una vecina de la comunidad.

Estos antecedentes reflejan las oportunidades que genera el certamen para los artistas de Gualeguaychú y la región, tanto por la posibilidad de presentarse ante jurados especializados como por el acceso a una competencia de alcance nacional.

Con dos ediciones realizadas, la sede local ya cuenta con representantes que alcanzaron instancias decisivas, recibieron distinciones y lograron consagrarse a nivel nacional.

De cara al Pre Cosquín 2027, el Gobierno de Gualeguaychú convoca a nuevos intérpretes, músicos, bailarines y compositores a participar de la tercera edición de la instancia selectiva, que se desarrollará el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La propuesta vuelve a ofrecer una oportunidad para que artistas de distintos puntos del país presenten su trabajo y compitan por un lugar en la instancia nacional del certamen.

Inscripciones abiertas hasta el 27 de octubre

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 16 años de todo el país y contempla diferentes categorías de música y danza folklórica.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el martes 27 de octubre. Para participar y consultar las bases y condiciones, los interesados deberán comunicarse al correo electrónico [email protected].

La instancia selectiva del Pre Cosquín 2027 se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en Gualeguaychú, donde se definirán los representantes que continuarán su camino hacia la competencia nacional.