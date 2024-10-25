Este fin de semana, la ciudad de Colón, es anfitriona del Campeonato Entrerriano de Selecciones masculinas, en categoría U17.

Los estadios sedes serán lo de La Unión, La Armonía y del CAVE de Villa Elisa.

El certamen cuenta con la participación de los seis mejores seleccionados asociativos de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), entre ellos el representativo de Gualeguaychú.

Precisamente, los dirigidos por Matías Villareal comparten zona junto a Concordia y el anfitrión Colón, mientras que en el otro grupo se hallan Paraná, Concepción del Uruguay y Villaguay.

El certamen comienza este viernes con dos partidos (19hs. Colón – Concordia y 21hs. Paraná – Villaguay) y el sábado por la mañana se jugará la segunda fecha con el estreno de Gualeguaychú.

Los de la ADBG debutarán a partir de las 12 horas frente al combinado concordiense en el estadio La Armonía, mismo escenario en el que enfrentará al seleccionado local, desde las 19, en el cierre de la fase de grupos.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales que se disputarán mañana, desde las 10, en canchas de La Armonía y La Unión.

Mientras que los últimos de cada zona jugarán el domingo a las 12 el partido por el tercer y cuarto puesto.

Los partidos decisivos se jugarán por la tarde, con el partido por el tercer y cuarto puesto, desde las 15, y la gran final a partir de las 17 horas. Los últimos tres partidos del certamen se jugarán en el estadio de La Unión.

El Dato

El seleccionado de Gualeguaychú tendrá como entrenador a Matías Villareal, como asistente a Noelia Mendoza y entre los 12 jugadores, a representantes de cuatro clubes de la Asociación local. Del dorsal número 4 al 15, ellos son Nahir Martínez (Central Entrerriano), Benjamín Beber (Racing), Beltrán Bahillo (Neptunia), Cristian Sánchez (Central Entrerriano), Mateo Sánchez (Central Entrerriano), Bautista Llorens (Neptunia), Augusto Portela (Neptunia), Santiago Cansina (Central Entrerriano), Felipe Galante (Neptunia), Santino Cantoni (BH de Gualeguay), David Chaia (Racing) y Bernabé Wessolowsky (Central Entrerriano).