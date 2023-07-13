De acuerdo a la información a la que pudo acceder AHORA ElDia, personal de Gendarmería Nacional y del Banco Central de la República Argentina realizaron un allanamiento en el puesto de cambio de monedas ubicado en el estacionamiento del supermercado ubicado en Avenida Primera Junta y Ruta Internacional 136.

El procedimiento se enmarca en un pedido de allanamiento cursado por el Banco Central de la República en el marco de un expediente de fiscalización, por irregularidades en esa casa de cambio, que no estaría inscripta en el registro del BCRA.

La orden de allanamiento fue solicitada por el Banco Central en base a la legislación que regula el régimen penal cambiario y sanciona a las entidades o individuos que operan sin la debida autorización. Desde la Justicia Federal se dictó la orden de allanamiento que fue llevada adelante por personal del Escuadrón 56 de Gendarmería y personal del Banco Central que arribaron a la ciudad.

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