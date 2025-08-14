El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves se registró uno de los días más fríos de la semana . La temperatura mínima descendió hasta los 2 grados, con sensaciones térmicas inferiores. La máxima alcanzará apenas los 14 grados.

Se prevé que este viernes también se registren heladas. Las temperaturas anunciadas para mañana podrían ser similares. En cuanto a las condiciones, también se informa que habrá cielo despejado, con muy escasa nubosidad.

Los valores térmicos comenzarán a subir durante el fin de semana y el lunes. Volverán la humedad y el calorcito en pleno invierno. Sin embargo, el tiempo comenzará a ponerse inestable.

El pronóstico extendido anticipa eventuales precipitaciones débiles para el sábado y las mayores probabilidades de lluvias y tormentas aisladas para el lunes o martes.