Una densa niebla afecta a gran parte de Entre Ríos este martes por la mañana, y Gualeguaychú no es la excepción. Ello se debe a las condiciones del tiempo húmedas e inestables que permanecen en esta zona. Ello obliga a circular con precaución por la calles, rutas y accesos.

Se espera una jornada con elevada nubosidad gran parte del día, con temperaturas mínimas elevadas y máximas que rondarán los 20 grados.

Tiempo en Entre Ríos: martes 28 de julio



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. Se informan neblinas por la mañana y cielo mayormente nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Rige un alerta por tormentas para este martes de noche.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Al igual que en las otras localidades, se esperan nieblas de mañana y cielo con elevada nubosidad el resto del día.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 11 grados de mínima y 20 grados de máxima, con nieblas y cielo mayormente nublado de tarde y noche.