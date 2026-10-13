La ciudad amaneció con cielo celeste y sol por primera vez en varios días. Sin embargo, el Servicio Metrológico Nacional anuncia probabilidad de lloviznas durante todo el día. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 19.

La inestabilidad está pronosticada para toda la semana, con probabilidad de lluvia durante todas las jornadas venideras, No obstante, recién para el viernes por la noche se prevén tormentas aisladas.

La temperatura se mantendrá estable con 20 grados de máxima hasta el sábado, donde la temperatura caerá un poco y la jornada estará parcialmente nublada.