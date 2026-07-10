El tiempo para este viernes ese presenta estable y con ambiente frío durante la mañana, pero más templado por la tarde . El ingreso de aire más templado permitió una recuperación de las temperaturas respecto de los primeros días de la semana, sin probabilidades significativas de lluvias.

El pronóstico indica que en Gualeguaychú las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados. Habrá nubosidad variable, aunque las condiciones se mantendrán estables durante todo el viernes.

¿Cómo sigue el tiempo?



El fin de semana continuará con condiciones similares: mañanas frías, tardes templadas y sin lluvias importantes. Para el sábado se prevén máximas cercanas a los 20°C, mientras que el domingo persistirá el tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas agradables para la época.