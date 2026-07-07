El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este martes 7 de julio persiste el alerta por temperaturas bajas extremas en Entre Ríos, especialmente en el sur provincial, como Gualeguaychú. Las mínimas llegaron nuevamente a bajo cero.

La jornada se presentará con buenas condiciones del tiempo. Estará soleado, con mejor visibilidad por ausencia de niebla, y con escasa nubosidad. La máxima esperada llegaría a los 17 y 18 grados.

Para los próximos días se pronostica una suba de las temperaturas mínimas, sobre todo entre este miércoles y el viernes.

Tiempo en Entre Ríos: martes 7 de julio



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 0 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 0 grados y una máxima de 17 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de -2 grados y una máxima de 18 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian -2 grados de mínima y 18 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado.