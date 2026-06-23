Gualeguaychú comenzó la mañana de este martes bajo alerta por temperaturas extremas de frío según el Servicio Meteorológico Nacional y con una sensación térmica que descendió hasta cero grados . Durante el día aparecería el sol y se espera un tiempo estable.

El organismo nacional anunciaba para miércoles y jueves, las temperaturas más bajas de la semana, pero el frío se anticipó y este martes se registran las mínimas de 3° que se esperaban. Además, la presencia de viento sur hace sentir más las temperaturas, ya que la sensación térmica en las primeras horas de la jornada se ubicaba en 0° .

El SMN tiene bajo alerta amarillo a 15 departamentos de Entre Ríos este martes, todos excepto Gualeguay y Victoria. El alerta indica que el frío puede tener “efecto leve a moderado en la salud” con temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En cuanto a las máximas, se anuncian de apenas 11° en Gualeguaychú para este martes.

No obstante, el cielo estará despejado durante la mayor parte de la jornada, según el pronóstico oficial, lo que podría colaborar a aliviar la intensidad del frío. No se esperan precipitaciones ni inestabilidad durante el día.

El miércoles la mínima pronosticada será de 2º y la máxima de 11. Así seguirá hasta el final de la semana, donde repuntará levemente la temperatura.