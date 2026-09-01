EL TIEMPO
Gualeguaychú amaneció neblinosa y con mucha humedad: cómo estará el resto de la jornada
El Servicio Meteorológico Nacional informa que la ciudad amaneció con una neblina que persistirá gran parte de la mañana.
Recién cerca del mediodía, comenzaría a asomar el sol en una jornada que estará atravesada por temperaturas primaverales: la mínima anunciada es de 11 grados y la máxima de 20. Por la tarde, estará parcialmente soleado.
Para el resto de la semana, se pronostican días con temperaturas similares a las del comienzo y con gran presencia de nubes. Para el jueves, se esperan lluvias. Hacia el fin de semana, las mínimas y máximas bajarán considerablemente.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar