El Servicio Meteorológico Nacional informa que la ciudad amaneció con una neblina que persistirá gran parte de la mañana.

Recién cerca del mediodía, comenzaría a asomar el sol en una jornada que estará atravesada por temperaturas primaverales: la mínima anunciada es de 11 grados y la máxima de 20. Por la tarde, estará parcialmente soleado.

Para el resto de la semana, se pronostican días con temperaturas similares a las del comienzo y con gran presencia de nubes. Para el jueves, se esperan lluvias. Hacia el fin de semana, las mínimas y máximas bajarán considerablemente.