El equipo de Fundación Plan 21 está realizando un diagnóstico para que Gualeguaychú aplique un plan de acción para convertirse en un destino sostenible. Al respecto, Cero y Bolazo charló su presidente Fabián Román, Silvina Miguenz , la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca y el director de Turismo Municipal Adrián Romero.

“Estamos trabajando hace un tiempo para lanzar la ciudad como un destino sostenible, hay una sola ciudad en Argentina, que es Iguazú, que tiene esta certificación. Estamos trabajando en una línea de objetivos de desarrollo sostenible (ODS), venimos trabajando en varios de esos puntos y en algunos nos estamos perfilando”, contó Adrián Romero.

Por su parte, la subsecretaria Ivana Zecca relató que “el 5 de junio del año pasado, tuvimos en la ciudad a Fabian Ríos en el evento Ambientalmente, y brindó su charla sobre destinos sostenibles. Ahí vimos que como ciudad estábamos trabajando en varios de los lineamientos que presentó y que podíamos aspirar a ser un destino sostenible. Con el acompañamiento de los profesionales como Fabián, aspiramos a poder obtener la certificación de buenas prácticas y mejorar nuestro desarrollo”.

Fabián Román explicó que “cuando hablamos destinos sostenibles, nunca hablamos de algo estático, no pensamos en que Gualeguaychú, Iguazú, Barcelona, que tiene esta certificación, como lugar de llegada, sino que es un horizonte, un proceso de mejora continua. Siempre hay nuevas tecnologías, innovación y nuevos desafíos. En este proceso estamos aquí, este es un proyecto que se está haciendo con el CFI, y de lo que se trata es de trabajar junto con el sector público en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que ya viene trabajando antes de este proceso la Subsecretaría de Ambiente. Tratamos de contribuir a eso que se está haciendo, y ver dónde hay posibilidades de crecimiento. Estamos haciendo un diagnóstico y luego, vamos a plantear un plan de acción y esa implementación va a derivar en una primera certificación”.

Silvina Miguenz, experta en turismo sostenible, resaltó que “cuando hablamos de sostenibilidad aplicada en turismo, es ver como logramos un proceso de planificación, gestión y monitoreo que sea consciente de una mirada de tripe impacto, en la dimensión económica, turística y sociocultural. Cómo lograr que el desarrollo turístico concilie el disfrute con la conservación y el desarrollo económico. Ahora el desafío es trabajar en una hoja de ruta y acompañar ese proceso a Gualeguaychú. Eso se hace en consonancia con los 17 ODS, que es una agenda global. La sostenibilidad va más allá de lo ambiental, no es ecoturismo, sino que aborda estos grandes objetivos, que va desde el cuidado del planeta, la prosperidad social hasta alianzas. Es un proceso de mejora, un camino”.

Si Gualeguaychú logra la certificación, pasará a formar parte de una comunidad global de destinos sostenibles, lo que le dará mayor visibilidad para un grupo de potenciales turistas, sobre todo europeos, que cada vez valora más este tipo de ciudades. Además, será presentada de esta manera en los motores de búsqueda turísticos, lo que le dará otro respaldo y “plus” a los ojos de los potenciales visitantes.