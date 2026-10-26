Luego de las precipitaciones e inestabilidad registradas en la región, la semana laboral comenzará con un cambio de aire de la mano de vientos del sector sur y sudeste. En Gualeguaychú, la atención estará puesta en las primeras horas del lunes y martes, donde se esperan mañanas notoriamente frescas, con marcas mínimas que rondarán entre los 8° y 9°.

Con el correr de las horas y la presencia de sol matinal, la máxima irá en paulatino ascenso hasta alcanzar los 20° a 22° por la tarde, configurando jornadas típicas de primavera: mañanas para abrigarse y tardes muy agradables para el desarrollo de actividades al aire libre.

El mapa del tiempo en el resto de Entre Ríos

El comportamiento meteorológico será uniforme en toda la provincia, donde se prevé un arranque de semana sin lluvias y con baja humedad:

Centro y Sur provincial (Uruguay, Victoria, Gualeguay): Compartirán valores similares a los de Gualeguaychú, con mañanas frías (mínimas de 8° a 10°) y marcas máximas que oscilarán entre los 20° y 23°.

Paraná y la costa del Paraná: La capital provincial y zonas aledañas iniciarán la semana con valores mínimos cercanos a los 9° o 10°, alcanzando máximas agradables por la tarde con cielos parcialmente nublados.

Norte entrerriano (Concordia, Federación, Feliciano): Registrarán un descenso térmico moderado, con mañanas frescas y tardes que se aproximarán a los 24°, siendo el sector con temperaturas más templadas de la provincia.

Para la segunda mitad de la semana, el viento rotará al sector este y noreste, permitiendo un paulatino ascenso de las marcas térmicas generales en toda la región.