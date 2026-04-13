El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un inicio de semana con condiciones inestables en Gualeguaychú y el resto de la provincia de Entre Ríos, tras un domingo soleado y cálido. Se prevé aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde del lunes, mientras que el martes se espera un desmejoramiento más marcado con lluvias y tormentas fuertes en distintos puntos del territorio entrerriano.

En Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Tala e Islas, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 25. Para la mañana se anuncia cielo nublado con presencia de neblinas, mientras que con el correr de la jornada aumentará la inestabilidad.

En el centro de la provincia, que incluye Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, se esperan temperaturas entre los 16 y 26 grados, con cielo mayormente cubierto y tormentas aisladas hacia la tarde.

En tanto, en el norte entrerriano, en localidades como Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el panorama será similar, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26, además de probabilidad de tormentas aisladas durante el día.

De acuerdo con el organismo nacional, el martes podría registrarse el ingreso de un sistema de mayor inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente en el centro y norte de Entre Ríos.