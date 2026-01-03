El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, dependiente de la Federación Argentina de Patinaje, dio a conocer el calendario oficial de los campeonatos argentinos y ligas nacionales masculinas y femeninas. En ese marco, informó que el Campeonato Argentino femenino de la categoría Juveniles (hasta 17 años inclusive) será organizado por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines del 5 al 13 de junio.

En ese sentido, se confirmó a Gualeguaychú como la ciudad elegida para albergar la competencia, con el Polideportivo Norte como escenario principal. Según pudo saber Ahora El Día a través de fuentes de la Liga local, sólo resta reacondicionar la pista con las delimitaciones reglamentarias y colocar las vallas de contención, propias de la disciplina, para que la ciudad sea sede por primera vez de un Campeonato Argentino.

Cabe recordar que el certamen de 2025 se desarrolló en San Juan, considerada la cuna del hockey sobre patines en el país, donde Independiente logró un histórico título tras vencer en la final al local Valenciano en la definición por penales.

-Sedes de los Campeonatos Argentinos 2026-

Femenino

Infantil: Asociación Mendocina de Patín (20 al 25 de julio)

Cadete: Asociación Mendocina de Patín (5 al 10 de octubre)

Juvenil: Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (8 al 13 de junio)

Junior: Federación Porteña de Patín (4 al 9 de mayo)

Senior: Federación Sanjuanina de Patín (10 al 15 de agosto)

Masculino

Infantil: Federación Porteña de Patín (13 al 18 de julio)

Cadete: Federación Sanjuanina de Patín (5 al 10 de octubre)

Juvenil: Federación Sanjuanina de Patín (15 al 20 de junio)

Junior: Asociación Mendocina de Patín (20 al 25 de abril)

Senior: Federación Porteña de Patín (3 al 8 de agosto)