El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta por tormentas y Gualeguaychú será una de las zonas más afectadas durante este jueves. También se mantiene vigente un aviso amarillo por vientos con ráfagas intensas.

En la ciudad y la región se espera una jornada inestable, con tormentas fuertes desde la mañana y presencia de neblinas. La temperatura irá de los 10 a los 20 grados, con un marcado cambio en las condiciones hacia la tarde-noche por la llegada de vientos del sur.

Cómo estará el tiempo en el resto de la provincia

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anuncian tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 25 grados.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se prevé un jueves inestable, con tormentas de variada intensidad y marcas térmicas entre los 12 y los 25 grados.