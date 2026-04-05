En Gualeguaychú y la región sur de la provincia, el alerta amarillo rige durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes. Luego, la inestabilidad dará un leve respiro y regresarán las lluvias hacia la tarde, con un nuevo período de precipitaciones intensas durante la noche. Además, se anticipa un alerta por vientos fuertes para la noche del martes.

Para el resto de la provincia, el panorama presenta mayores niveles de intensidad en algunas zonas. En los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, el alerta escala a nivel naranja desde la madrugada hasta la tarde del lunes, con probabilidad de tormentas fuertes, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y acumulados de lluvia que podrían llegar a los 120 milímetros. Luego, se mantiene el nivel amarillo hacia la noche.

En tanto, en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el alerta amarillo se extiende desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes. Durante la tarde y noche del lunes, el nivel sube a naranja, para luego descender nuevamente a amarillo hacia la madrugada del martes.

El alerta amarillo vigente para toda la provincia advierte sobre lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, se esperan registros bajos para los próximos días, con mínimas entre los 12 y 13 grados y máximas que apenas superarán los 20 grados.